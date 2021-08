Jennifer Aniston: "Ho chiuso con alcuni amici a causa del vaccino"

Jennifer Aniston è tornata ad affrontare il tema vaccino, raccontando di aver interrotto i rapporti con alcuni suoi amici proprio a causa di questo argomento e quindi della loro decisione di non vaccinarsi o di non voler dichiarare pubblicamente il proprio stato di vaccinazione.

Nel corso degli ultimi mesi, Jennifer Aniston non ha mai perso l'occasione di sottolineare l'importanza del vaccino anti Covid. Quello della vaccinazione rappresenta ancora oggi un tema delicato che continua a dividere le persone, creando una vera e propria spaccatura all'interno della società. Lo sa bene la vincitrice del Golden Globe che, di recente, ha ammesso di aver dovuto tagliare i legami con alcune persone a lei vicine proprio per il loro stato di vaccinazione.

"C'è ancora un folto gruppo di persone che sono no vax o semplicemente non ascoltano i fatti. È un vero peccato", ha detto Aniston nell'intervista rilasciata a InStyle. L'attrice ha quindi aggiunto: "Ho appena rotto con alcune persone perché si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se si erano vaccinate o meno, ed è stato un peccato. Ritengo che sia un obbligo morale e professionale dichiararlo, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni sono basate sul nulla, soltanto sulla paura o sulla propaganda".

L'attrice di The Morning Show è stata una sostenitrice del distanziamento sociale e di altre precauzioni anti Covid dall'inizio della pandemia, scoppiata nel marzo 2020. Aniston, in precedenza, aveva supplicato i suoi 37,7 milioni di follower di indossare la mascherina, scrivendo su Instagram: "Questa raccomandazione semplice ed efficace viene politicizzata a spese della vita delle persone. E in realtà non dovrebbe essere oggetto di un dibattito". Successivamente, l'attrice ha continuato a sollecitare l'uso della mascherina, rivelando che il suo amico Kevin era stato ricoverato in ospedale proprio per aver contratto il Covid. "Pensa solo a coloro che hanno già sofferto a causa di questo orribile virus", aveva scritto all'epoca nella didascalia di una foto che ritraeva Kevin sul letto di ospedale, collegato alle macchine. Aniston aveva quindi scritto: "Fallo per la tua famiglia. E soprattutto per te stesso. Il Covid colpisce a tutte le età".