Jennifer Aniston, il suo addobbo natalizio a tema Covid divide i social: "Stupidi ricchi"

Jennifer Aniston ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con uno strano addobbo natalizio a tema Covid. Immediatamente, la storia ha creato una bufera tra i fan dell'attrice che si sono divisi tra quelli che hanno preso le sue difese e coloro i quali l'hanno attaccata senza pietà alcuna. La decorazione natalizia mostra un oggetto in legno e dalla forma sferica che celebra "la nostra prima pandemia del 2020". L'attrice non ha inserito alcuna frase e non ha fornito alcuna precisazione sul post pubblicato tra le storie.

Ad intervenire relativamente a questo strano ornamento natalizio a tema Covid la cui foto è stata pubblicata tra le storie del profilo Instagram di Jennifer Aniston è stata Brittany Sutton, rivenditrice dell'oggetto fatto a mano. La donna ha precisato di aver messo in vendita l'oggetto su Etsy direttamente dal negozio Rustic Raleigh alla cifra di 5 dollari. Come riportato da Insider, questa storia ha decisamente coalizzato i followers della Aniston in due gruppi. Alcuni si sono scagliati contro di lei, accusandola di essere una persona insensibile; altri, invece, ne hanno preso le difese.

I primi hanno accusato la Aniston di aver dimenticato i milioni di deceduti a causa della pandemia, di essere ricca e, quindi, automaticamente insensibile e di aver trattato il Covid alla stregua di uno dei primi traguardi da segnare raggiunti da un neonato.

In modo particolare, un utente ha scritto: "Molte celebrità hanno dimostrato quanto siano menefreghiste relativamente a tutto ciò che accade nel mondo ma che nemmeno le sfiora. Intere famiglie sono decedute e Jennifer Aniston ha il coraggio di pubblicare una foto del genere". In difesa dell'attrice, invece, si sono situate tutte le persone che hanno sottolineato quanto la Aniston abbia pubblicato post empatici nei confronti dei malati e delle vittime e una fotografia per sensibilizzare sull'uso della mascherina.

Secondo questi fan, la decorazione era soltanto uno scherzo o, comunque, non aveva alcun fine negativo. D'altronde, un'utente ha affermato che la Aniston non è stata l'unica persona famosa (e non) ad esporre un ornamento del genere e ha sottolineato quanto la cancel culture sia sempre da evitare.