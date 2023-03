Jennifer Aniston: "Adam Sandler mi prende in giro perché scelgo sempre pessimi fidanzati"

Jennifer Aniston, durante una recente intervista di Jimmy Fallon, ha rivelato che Adam Sandler è solito prenderla in giro a causa dei fidanzati che sceglie.

Jennifer Aniston, durante una recente intervista relativa al tour promozionale del suo ultimo film, ha rivelato che Adam Sandler l'ha spesso presa in giro nel corso degli anni a causa di quelle che il celebre attore statunitense considera "le sue pessime scelte in ambito amoroso".

Durante l'ultimo episodio del Tonight Show con Jimmy Fallon, il presentatore ha chiesto alla Aniston, che stava promuovendo il suo ultimo film girato con Sandler intitolato Murder Mystery 2, se lei e il celebre comico si fossero mai dati dei consigli a vicenda dato che la loro amicizia dura ormai da più di due decenni.

"Beh, per quanto mi riguarda se ottengo dei consigli da lui sono sempre frasi tipo: 'Cosa stai facendo?'' E di solito sono riferite a qualcuno con cui sto uscendo, mi prende in giro perché scelgo sempre pessimi fidanzati", ha detto Jennifer imitando la voce dell'attore. "Mi dice: 'Cosa fai? Cos'hai che non va?'".

"Ma mi piace molto prendermi cura di lui. È così preoccupato a prendersi cura di tutti gli altri, cosa che fa sempre, che si dimentica di prendersi cura di se stesso", ha aggiunto Jennifer Aniston. "Mi dispiace di rivelare queste cose in televisione, ma ho un piccolo arsenale di erbe nella mia roulotte e gli preparo sempre dei frullati quando posso e gli do tutti i tipi di erbe cinesi quando è esausto. Sono come una farmacia mobile. Sì, sono il suo medico di base."