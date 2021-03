Jennette McCurdy: la star di iCarly abbandona la recitazione

Jennette McCurdy ha confermato di non voler tornare nel revival di iCarly dal momento che, qualche anno fa, ha comunicato di aver abbandonato il mondo della recitazione. Come riportato da Comic Book, i fan speravano nel ritorno della loro beniamina che, però, ha distrutto le loro aspettative.

Una foto di Jennette McCurdy

In occasione dell'ultimo episodio del podcast Empty Inside, Jennette McCurdy ha confermato di non voler tornare a recitare (almeno per il momento) e di volersi concentrare su altri progetti. L'attrice ha anche escluso il suo ritorno nel revival di iCarly e ha affermato: "Ho abbandonato la recitazione diversi anni fa per provare a dedicarmi al mondo della scrittura e della regia. Inizialmente, non volevo nemmeno recitare, poi mia mamma mi ha spinto a recitare dall'età di 6 anni e, in effetti, questa è diventata la fonte principale di introiti economici per la mia famiglia. La mia famiglia era povera ed è stato fondamentale, per me, contribuire in qualche modo sul versante finanziario".

A proposito della recitazione, Jennette McCurdy ha sottolineato: "Recitare, per me, è stato sempre molto difficile. Controllare i nervi è sempre molto importante. Pian piano mi ci sono abituata ma la morte di mia mamma ha rimescolato le carte in tavola. Con la sua scomparsa, è morta anche una parte di me, in un certo senso. Ho abbandonato alcune idee che avevo abbracciato". L'ultima volta che l'attrice è salita sul palco è stata in occasione di I'm Glad My Mom Died, monologo che ha esplorato la scomparsa di sua madre nel 2013. A questo proposito, l'attrice ha dichiarato: "Avevo scritto questo monologo e l'ho portato in scena. In realtà, a causa dei miei nervi, non lo avrei mai voluto fare. Sentivo che non avrei voluto mai più recitare".

Relativamente ai ruoli interpretati, Jennette McCurdy ha commentato: "Mi vergogno di molte parti che ho interpretato in passato. Trovo imbarazzanti molti ruoli. Credo che l'esperienza della recitazione sia molto diversa se si apprezzano i ruoli che si interpretano". Il remake di iCarly arriverà su Paramount+ a fine anno. Per adesso, McCurdy esclude il ritorno alla recitazione. La potenziale collaborazione con un regista che possa ben rappresentare la sua visione del mondo, però, potrebbe convincerla a tornare sui suoi passi.