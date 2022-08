Jennette McCurdy: "Nickelodeon mi offrì dei soldi per non denunciare un abuso"

Jennette McCurdy, star di iCarly, rivela che Nickelodeon le offrì 300.000 dollari per rimanere in silenzio riguardo a una denuncia di abuso.

All'interno della sua autobiografia intitolata "I'm Glad My Mom Died", Janette McCurdy, star di iCarly e Sam & Cat, rivela che Nickelodeon le offrì 300.000 dollari per farla stare in silenzio riguardo un abuso sessuale accaduto durante le riprese di un programma. L'attrice si riferisce al suo molestatore solo come "Il Creatore", senza fare nomi, e ha poi approfondito la questione in un'intervista.

Una foto di Jennette McCurdy

Secondo quanto affermato da Jennette McCurdy, "Il Creatore" la incoraggiò a bere bevande alcoliche quando era appena diciottenne (ricordiamo che negli Stati Uniti l'età minima per bere è ventuno anni), massaggiandole anche le spalle in maniera inappropriata. L'attrice scrive: "Le mie spalle avranno anche tanti nodi, ma non voglio che sia Il Creatore a massaggiarle. Volevo protestare, volevo dirgli di smettere, ma ero troppo spaventata di offenderlo".

McCurdy ha preso parte a iCarly prima di ottenere il proprio spin-off all'interno del network, intitolato Sam & Cat, insieme ad Ariana Grande. L'attrice scrive che il giorno in cui venne a scoprire che il suo show era stato cancellato, un agente di Nickelodeon le offrì 300.000, dicendole di "considerarli come un regalo di ringraziamento".

Uno dei suoi manager le disse che le stavano dando il denaro con l'unica richiesta di non parlare mai pubblicamente della sua esperienza a Nickelodeon relativa al "Creatore". McCurdy rifiutò la somma nonostante il suo team le disse che si trattava di "soldi gratis"; lei risposte che si trattava di comprare il suo silenzio.

"Mi sono appoggiata alla testiera del mio letto e ho incrociato le gambe davanti a me. Ho esteso le braccia dietro la testa e le ho posizionate in segno di orgoglio. Chi altri avrebbe la forza morale di rifiutare 300.00 dollari?"