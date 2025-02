Jenna Ortega e The Weeknd alle prese con esperienze inquietanti nel trailer di Hurry Up Tomorrow

The Weeknd, Jenna Ortega e Barry Keoghan sono protagonisti del thriller psicologico Hurry Up Tomorrow, ecco il trailer.

Jenna Ortega e Barry Keoghan sono tra i protagonisti del film Hurry Up Tomorrow e il trailer regala le prime immagini del progetto cinematografico con star Abel Tesfaye, ovvero The Weeknd.

Il film arriverà nelle sale americane il 16 maggio e si basa in parte sull'album del cantante che ha debuttato nelle classifiche il 31 gennaio.

Cosa racconterà Hurry Up Tomorrow

I produttori non hanno rivelato molti dettagli riguardanti la trama di Hurry Up Tomorrow. Una breve sinossi dichiara che al centro della trama ci sarà un musicista tormentato dall'insonnia che viene trascinato in un'odissea con una persona sconosciuta che inizia a distruggere tutto ciò che contraddistingue la sua esistenza.

Abel Tesfaye è protagonista, produttore e co-sceneggiatore insieme al regista Trey Edward Shults (Waves) e Reza Fahim.

Ecco il trailer:

Nel cast del thriller, che secondo alcune indiscrezioni avrà dei punti in comune con Misery non deve morire, ci sono inoltre Jenna Ortega, Barry Keoghan, Gabby Barrett e Charli D'Amelio.

Un'esperienza importante

Tesfaye, alcuni giorni fa, ha dichiarato che realizzare il film è stata un'esperienza 'introspettiva e catartica': "Dalla scrittura della sceneggiatura alla produzione e poi affrontando la post-produzione, mi sono reso conto di quanto questa forma d'arte possa essere catalizzatrice di conversazioni sulle nostre emozioni, sulla salute mentale e sulle vulnerabilità".

Il cantante, in precedenza, ha recitato in Uncut Gems e nella controversa serie The Idol, con star anche Lily-Rose Depp, che è stata al centro di numerose critiche per la rappresentazione del mondo della musica e per il personaggio principale femminile. Sam Levinson, che ha co-creato lo show insieme a The Weeknd, aveva difeso il progetto. Le pessime recensioni e l'accoglienza negativa hanno avuto un impatto emotivo molto forte sull'artista che avrebbe affrontato un 'esaurimento nervoso' diventato fonte di ispirazione per l'album e per Hurry Up Tomorrow.