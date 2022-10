Jeffrey Dean Morgan e Guy Pearce nel cast di Neponset Circle

Jeffrey Dean Morgan e Guy Pearce saranno i protagonisti del film Neponset Circle, un progetto ispirato a un omicidio realmente accaduto rimasto irrisolto.

La sceneggiatura sarà firmata da John Chase, che ha già lavorato con Pearce in occasione di Officer Down.

Alla regia di Neponset Circle ci sarà Pauline Chan (33 Postcards), mentre Toby Oliver sarà il direttore della fotografia.

Il film, ambientato sullo sfondo di un mondo all'insegna della politica e della corruzione, segue un brillante detective caduto in disgrazia, Jimmy O'Mannon, appena uscito dal carcere e impegnato nel tentativo di ricostruirsi la vita. Jimmy si ritrova ben presto coinvolto in un caso terrificante che lo porta a dare la caccia a un serial killer insieme al suo ex partner e miglior amico Ray Delaney.

Guy Pearce - in look decisamente informale - a Cannes 2014, per presentare The Rover

Mentre i due protagonisti, interpretati da Guy Pearce e Jeffrey Dean Morgan, si immergono nel caso e il numero di morti continua a salire, il mondo di Jimmy viene stravolto da un incubo senza paragoni.

Nat McCormick, responsabile di The Exchange che si occuperà degli accordi per la distribuzione, ha dichiarato: "Con questo mistero elettrizzante e terrificante, gli spettatori di tutto il mondo accorreranno per vedere la visione fresca di Pauline, che sarà eseguita da Guy Pearce e Jeffrey Dean Morgan, che non potrebbero essere delle scelte più perfette per i loro ruoli".