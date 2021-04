Jeff Goldblum nel cast del podcast Dark Dice, ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons

Jeff Goldblum sarà una delle star coinvolte nellla nuova stagione del podcast intitolato Dark Dice che sarà dedicato al mondo di Dungeons & Dragons.

La star interpreterà uno dei cinque personaggi-giocatori coinvolti nelle puntate il cui destino sarà deciso dal lancio dei dadi.

Il personaggio affidato a Jeff Goldblum in Dark Dice sarà chiamato Balmur e sarà un elfo stregone. La missione raccontata nel podcast si svolge dopo un tentativo fallito di salvare il mondo e segue come un team vada in cerca di vendetta contro un altro gruppo. Il team di cui fa parte Goldblum, inoltre, viene inseguito da una creatura chiamata The Silent One, che ruba il volto e la voce di una creatura che sceglie.

La nuova stagione di Dark Dice, intitolata The Long March, debutterà il 12 maggio e il progetto offre delle sonorità immersive, un cast internazionale e una colonna sonora originale che può contare su trenta strumenti medievali e un coro che canta in varie lingue. Ogni puntata dello show, sostenuto economicamente dai fan, viene distribuito a cadenza mensile.

Dark Dice è un podcast creato dal duo di coniugi Travis Vengroff e Kaitlin Statz, oltre a essere prodotto da Fool & Scholar Productions.