Jean-Paul Belmondo e Laura Antonelli, una storia d'amore intensa e sesso ad alta quota

Una passione durata nove anni, questa è stata per Jean-Paul Belmondo e Laura Antonelli la loro storia d'amore: i due si sono conosciuti nel 1971 ma la passione è esplosa l'anno successivo, nel 1972, sul set del film Trappola per un lupo.

Fino all'ultimo respiro: Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg in una scena del film

Nel 1971 i protagonisti di questa storia d'amore si conoscono durante le riprese del film Gli sposi dell'anno secondo. Jean-Paul Belmondo, nato a Neuilly-sur-Seine il 9 aprile del 1933, è uno dei tombeur de femmes del cinema internazionale. Laura Antonelli, nata a Pola il 28 novembre 1941, è considerata da Luchino Visconti "la donna più bella dell'universo". I due si incontrano per la seconda volta sul set del film Trappola per un lupo di Claude Chabrol e questa volta scoppia la passione, gli addetti ai lavori raccontano che sia stata Laura a fare il primo passo, ma qui entriamo nella leggenda. Nel 1972 l'attore francese è legato a Ursula Andress, la Bond girl di James Bond 007 - Casino Royale del 1967, la donna in questa storia diventa il terzo incomodo.

Laura Antonelli è la sensuale protagonista di 'Malizia', diretto da Salvatore Samperi nel '73

L'attrice di Malizia conquista l'attore francese, che dopo circa 7 anni lascia la Andress e vola a Parigi dove lo raggiunge Laura Antonelli. I due diventano uno dei simboli della dolce vita della capitale francese, i paparazzi li inseguono per cogliere i momenti della loro intimità, loro non si nascondono mai e mostrano al mondo la loro felicità. Nonostante la convivenza, i due mantengono la loro indipendenza, entrambi non lasceranno mai i propri appartamenti, lui quello di Parigi, lei quello di Roma. Sulla rotta tra le due capitali europee, il gossip racconta anche di un rapporto consumato ad alta quota tra Laura e Jean-Paul, testimoni dell'avventura a bordo dell'aereo sarebbero stati le hostess.

Jean-Paul Belmondo e Laura Antonelli erano conosciuti per essere due estroversi e due caratteri molto forti e passionali, le loro litigate, anche pubbliche, riempiono le pagine dei settimanali dell'epoca e fanno la felicità dei paparazzi. La relazione a distanza non sfocerà nel matrimonio, i due, per i nove anni in cui si sono frequentati, hanno continuato a prendersi e mollarsi, una passione travagliata ma potente che finirà solo agli inizi degli anni Ottanta, quando i due decidono di prendere, definitivamente, due strade separate.