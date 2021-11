Jay-Z ha cancellato il suo account Instagram dopo un solo giorno

Jay-Z ha toccato con mano la natura dei social media e non deve essergli piaciuta. Dopo aver sconvolto Internet unendosi a Instagram, e diventando l'unica persona seguita dalla moglie Beyoncé, Jay-Z ha cancellato il suo account dopo un solo giorno.

Jay-Z

Nell'arco di circa 24 ore, il rapper e produttore musicale e cinematografico si è registrato su Instagram, ha ottenuto un badge di verifica, ha accumulato oltre 2 milioni di follower e poi ha cancellato l'account.

Dopo la sua scomparsa, i fan su Twitter hanno iniziato a speculare sul motivo per cui Jay-Z ha deciso di benedire i suoi fan con una rara apparizione sui social media prima di uscirne. Alcuni credono che il suo unico scopo fosse promuovere The Harder They Fall, western disponibile su Netflix da lui prodotto, con protagonisti Idris Elba, Zazie Beetz, Jonathan Majors, Regina King e LaKeith Stanfield.

L'idea è plausibile, soprattutto considerando come il primo post di Jay sia stato un riferimento al film e il cantante abbia anche condiviso un conto alla rovescia per la premiere del film in una sua storia.

Altri utenti hanno formulato ironiche ipotesi sulla strana toccata e fuga del rapper.

