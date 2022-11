Jay Leno è rimasto ustionato in un incendio, ma le sue condizioni non sono gravi

Jay Leno ha subito delle gravi ustioni, pur essendo attualmente in condizioni stabili dopo un incendio avvenuto nella sua casa.

Il conduttore ha voluto rassicurare tutti i suoi fan rilasciando un breve comunicato a Variety in cui conferma che tornerà presto al lavoro.

A dare la notizia di un incendio scoppiato nel garage di Jay Leno è stato il sito TMZ, svelando che domenica nella casa di Los Angeles della star della televisione una delle sue auto ha preso fuoco. Il conduttore sarebbe rimasto ustionato al volto, venendo poi ricoverato presso il Grossman Burn Center per sottoporsi alle prime cure.

Jay ha dovuto cancellare una sua apparizione a una conferenza a Las Vegas, in programma nella giornata di domenica, non potendo viaggiare.

Leno ha ora svelato: "Ho avuto delle serie ustioni a causa di un incendio. Sto bene. Ho solo bisogno di una settimana o due per rimettermi in piedi".