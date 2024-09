Javier Bardem protagonista di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

Javier Bardem ha annunciato questa mattina, durante una conferenza stampa al Festival di San Sebastian, di aver firmato per recitare nel prossimo film del regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen (As bestas: La terra della discordia).

Il film si intitola El ser querido e sarà diretto da Sorogoyen da una sceneggiatura scritta insieme a Isabel Peña. Nel cast anche Victoria Luengo (The Room Next Door).

La sinossi ufficiale recita: "In El ser querido, un acclamato regista e sua figlia, un'attrice di scarso successo, girano un film insieme dopo anni di allontanamento e un passato difficile di cui nessuno dei due vuole parlare".

Il progetto è un film originale Movistar Plus+ in coproduzione con Caballo Films, El Ser Querido AIE e Le Pacte (Francia), finanziato da ICAA con il supporto del Creative Europe Media Program. Il film uscirà nelle sale cinematografiche, distribuito da A Contracorriente Films, e sarà successivamente disponibile in esclusiva su Movistar Plus+. Le vendite internazionali saranno curate da Goodfellas. Le riprese si svolgeranno a partire da gennaio a Fuerteventura.

I lavori precedenti

Bardem è uno dei più famosi attori spagnoli. Tra i suoi titoli più recenti figurano Dune - Parte Due e La sirenetta. Il suo ultimo progetto spagnolo è stato Il capo perfetto di Fernando León de Aranoa, per il quale ha vinto il Goya come miglior attore.

Dune - Parte 2: Javier Bardem in un primo piano

Recentemente Luengo ha recitato nel film d'esordio in lingua inglese di Pedro Almódovar, La stanza accanto. Sul piccolo schermo ha recitato in Riot Police, la serie di Movistar Plus+ diretta da Sorogoyen, per la quale ha vinto il Premio Ondas come migliore attrice.

Sorogoyen è noto per il suo film del 2022 As Bestas - La terra della discordia, vincitore di 9 premi Goya. Nel film, Antoine e sua moglie Olga gestiscono un'azienda agricola biologica in un villaggio della Galizia, la regione nord occidentale della Spagna. Sebbene la coppia francese faccia del suo meglio per integrarsi, molta gente è loro ostile, soprattutto i vicini di casa, Xan e Lorenzo. L'odio di Xan e Lorenzo nei confronti della coppia di vicini sfocerà in azioni particolarmente violente.