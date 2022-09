Jason Momoa si taglia i capelli per una buona causa su Instagram (VIDEO)

Jason Momoa ha appena sfoggiato un nuovo look sulla sua pagina Instagram: la star di Aquaman si è tagliata i capelli per una buona causa. Come si vede nel video, l'attore 43enne ha scorciato i suoi lunghi riccioli durante il fine settimana, rasando completamente i lati della sua testa per la prima volta.

"Aloha, tutti. Dammi quella treccia", dice Momoa nel video, rivolgendosi alla persona che gli sta tagliando i capelli. "Mi sto radendo i capelli. Ohhhh amico! Non ho mai sentito il vento in quel punto della testa." Jason, in seguito, ha esortato i suoi seguaci ad eliminare la plastica monouso dalle loro vite:

"Lo faccio per la plastica monouso. Sono stanco di usare bottiglie di plastica, dobbiamo fermarci, forchette di plastica, tutto ciò che usiamo va nella nostra Terra, va nel nostro oceano", ha continuato la star. "Solo vedere gli oggetti nel nostro oceano, è così triste. Per favore, fate tutto ciò che potete per eliminare la plastica monouso dalle vostre vite. Aiutatemi, le bottiglie di plastica sono ridicole... Continueremo ad andare avanti.. Vi amo ragazzi. Aloha."

Questa non è la prima volta che Jason Momoa prova a sensibilizzare le coscienze a proposito di questo argomento: nel 2019 si è rasato la barba e ha discusso della necessità di utilizzare alluminio riciclabile annunciando anche il lancio della sua azienda Mananalu, che vende acqua potabile in una bottiglia di alluminio.