Jason Momoa calvo e senza muscoli nello spot per il Super Bowl 2020 (Video)

Come sarebbe Jason Momoa se fosse quasi calvo e senza muscoli? Esattamente come quello nello spot per il Super Bowl 2020 che, andato in onda ieri sera in occasione dell'evento sportivo più seguito d'America, ha letteralmente scioccato i fan dell'atttore.

La star di Aquaman è stata infatti scelta come testimonial di Rocket Morgage, una società che si occupa di mutui e finanziamenti. Nello spot realizzato per l'atteso evento sportivo Jason Momoa viene quindi mostrato mentre rientra a casa e può finalmente rilassarsi, togliendosi però a sorpresa i capelli e i muscoli, trasformandosi così in un uomo mingherlino e pelato che non riesce nemmeno a sollevare dei pesi.

Il filmato, un po' bizzarro e sicuramente inatteso, ha sorpreso i fan confermando l'autoironia e il senso dell'umorismo che da sempre contraddistinguono l'attore il cui fisico imponente gli ha permesso di ottenere parti importanti in serie come Il Trono di Spade o l'ambita parte nei cinecomic della DC.