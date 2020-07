Jason Bateman sarà il regista di Here Comes the Flood?

L'attore Jason Bateman potrebbe essere il regista del film Here Comes The Flood, progetto che verrà prodotto per Netflix.

Jason Bateman potrebbe essere il regista, e forse protagonista, del film Netflix intitolato Here Comes the Flood, proseguendo quindi la sua collaborazione con la piattaforma di streaming dopo il successo di Ozark.

Per ora l'attore è impegnato nelle prime fasi della negoziazione, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che l'accordo potrebbe essere vicino.

Simon Kinberg ha scritto la sceneggiatura del film Here Comes the Flood in cui una storia d'amore si intreccia con un crimine che complica la situazione.

Jason Bateman, se firmerà il contratto, dovrebbe essere coinvolto come regista e produttore, e potenzialmente membro del cast.

La star, molto attivo nel campo televisivo, potrebbe tornare dietro la macchina da presa di un lungometraggio dopo Bad Words e La famiglia Fang.

Jason Bateman sarà invece coinvolto come produttore in occasione dell'adattamento del romanzo The Girls I've Been che avrà come protagonista l'attrice Millie Bobby Brown.