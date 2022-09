Jason Bateman regista del thriller Dark Wire prodotto per Netflix

Jason Bateman sarà il regista di un nuovo thriller basato sul libro Dark Wire scritto dal giornalista Joseph Cox, che si ispirerà a fatti realmente accaduti nel mondo degli agenti dell'FBI.

L'attore collaborerà con 21 Laps, la casa di produzione di Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine per produrre il lungometraggio destinato a Netflix.

Tra le pagine di Dark Wire si racconta la vera storia di come l'FBI avesse lanciato una finta compagnia telefonica, riuscendo a offrire i "servizi" dell'impresa ad alcune delle gang più famose al mondo, riuscendo così ad arrestare più di un migliaio di criminali internazionali.

La sceneaggiatura verrà scritta da Matthew Orton, recentemente nel team di autori della serie Moon Knight e del film Operation Finale.

Per ora, tuttavia, non è stato svelato se Jason Bateman sarà coivolto solo come regista o sceglierà di avere anche uno dei ruoli da protagonista nel lungometraggio.

Tra i prossimi progetti del protagonista di Ozark ci sarà anche il thriller a sfumature action Carry On in cui avrà il ruolo di un misterioso viaggiatore che ricatta un agente della sicurezza aeroportuale con lo scopo di far salire un pericoloso pacco a bordo di un volo, durante la giornata di Natale.