Jared Leto, nella sua prima intervista dichiarava: "Io ballo da solo" (VIDEO)

Jared Leto, nella sua prima intervista, non era ancora un attore famoso ma un semplice diciannovenne che frequentava i club di New York e ammetteva di ballare da solo e non amare fenomeni come la lambada.

Il sito di Entertainment Tonight è riuscito a rintracciare nei suoi archivi il video che risale agli anni anni Novanta, periodo in cui il futuro premio Oscar era ancora un teenager che non aveva mosso i primi passi nel mondo della recitazione.

Jared Leto non aveva nemmeno debuttato nella serie My So-Called Life ed era semplicemente uno dei ragazzi che frequentavano un popolare club di New York. Dopo essersi presentato alle telecamere, la futura star aveva offerto il suo punto di vista sui fenomeni musicali in voga tra i giovani, dichiarando che Vogue di Madonna era ormai fuori moda e che era arrivato il tempo dell'hip hop, della house music e del rap. Jared non aveva invece idea di cosa fossero Stripe, The Bus Stop e dimostrava di non apprezzare The Running Man.

Leto aveva poi spiegato perché non amava la Lambada: "Non la considererei nemmeno perché è un ballo che devi imparare. Per me ballare è divertirsi, deve venire da dentro di te, devi muoverti in modo naturale. Per me qualcosa che devi imparare e provare non è in linea con la mia idea di divertimento". Il futuro attore aveva quindi sottolineato: "Devi avere un partner e io ballo da solo probabilmente il 99% delle volte, ho bisogno di spazio".