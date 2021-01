Jane in Love: Amazon produrrà il film in cui Jane Austen cerca l'amore nel presente

Jane Austen sarà al centro di un nuovo film tratto da un romanzo scritto da Rachel Givney e il progetto verrà prodotto da Amazon Studios in collaborazione con Di Novi Pictures.

L'autrice del libro ha lavorato a lungo come sceneggiatrice televisiva e si occuperà dell'adattamento della sua opera per il grande schermo.

Jane in Love racconta la storia di una versione fittizia di Jane Austen dopo che stringe un accordo faustiano per trovare l'amore e si ritrova a essere trasportata dal 1803 al presente. Quando la scrittrice si innamora di un uomo moderno, tutti i suoi romanzi iniziano a sparire, obbligandola a scegliere tra rimanere nel ventunesimo secolo - dove ha trovato l'amore, ma ha perso la capacità di scrivere - o ritornare nella sua epoca e scrivere i libri che l'hanno resa famosa.

Nella vita reale, nonostante fosse stata autrice di apprezzate storie d'amore, la scrittrice non si è mai sposata e non ha avuto figli.

Tra i produttori del lungometraggio che sarà diretto da Elissa Down (Feel the Beat) ci saranno Denise Di Novi e Margaret French Isaac che ha dichiarato: "Io e Denise siamo elettrizzati nel lavorare con Rachel, Elissa e i nostri amici di Amazon per sviluppare il romanzo di Rachel, in grado di intrattenere e far riflettere, facendolo diventare un film. Di Novi Pictures è conosciuta per film con protagoniste donne forti e Rachel ci ha dato proprio questo: una storia meravigliosa con al centro una delle più grandi scrittrici di sempre, che esplora tematiche come il posto di una donna nel mondo, rilevante nel presente come lo era quando Jane Austen ha scritto il suo primo romanzo".

Down ha aggiunto: "Quando Margaret mi ha dato il romanzo di Rachel l'ho letto tutto d'un fiato. Sapevo che la sua intelligente versione di Jane Austen avrebbe dato vita a un fantastico film. Sono elettrizzata all'idea di portare Jane Austen nel presente e immaginare la sua prospettiva sull'amore moderno".