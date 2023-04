Jamie Lee Curtis svela i retroscena del lockdown trascorso con Jake Gyllenhaal: "Tanto lievito madre"

Jake Gyllenhaal sembra, secondo le dichiarazioni di Jamie Lee Curtis, aver affrontato il lockdown come molte altre persone, alle prese con lievito madre e video virali.

Jake Gyllenhaal ha trascorso la pandemia accanto a Jamie Lee Curtis, trascorrendo molto tempo insieme all'attrice premio Oscar.

Le due star, intervistate da People, hanno infatti svelato come la loro amicizia si sia evoluta nel corso del tempo.

Jamie Lee Curtis conosce Jake Gyllenhaal fin da quando era un ragazzino, ma nel 2020 i due si sono trovati a essere vicini durante il lockdown.

L'attrice, che ha partecipato alla première di The Covenant diretto da Guy Ritchie, ha raccontato: "Abbiamo potuto conoscerci. Ha vissuto con me durante il COVID per quasi un anno. Lui e Jeanne Cadieu vivevano nella casa accanto alla mia. E quindi c'è stata anche questa situazione".

Jamie ha continuato: "Ha fatto molto pane a lievitazione naturale. Era davvero buono. Quindi cantava, recitava, si occupava del lievito madre. E ha fatto quel test in cui fai una verticale contro il muro a testa in giù e ti togli la maglia e la rimetti".

Gyllenhaal ha aggiunto: "Sto ancora mangiando cibi con lievito madre. Sì, non ho smesso. Anche se siamo usciti dalla pandemia, lo sto ancora facendo".