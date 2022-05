Jamie Lee Curtis ironizza sugli effetti speciali della Marvel in un post online

Jamie Lee Curtis, condividendo un video dal set di Everything Everywhere All At Once, ha ironizzato sull'uso degli effetti speciali nei film Marvel

Jamie Lee Curtis ha ironizzato sull'uso degli effetti speciali della Marvel mentre lodava il lavoro compiuto da Michelle Yeoh nel film Everything Everywhere All At Once.

L'attrice, che recentemente ha terminato le riprese dell'ultimo capitolo della saga di Halloween, ha infatti condiviso un video che mostra il dietro le quinte di alcune scene che ha realizzato con l'amica e collega.

Nella didascalia del post pubblicato da Jamie Lee Curtis si legge: "Nessun grande schermo verde, privi di trucchi in stile Marvel, solo degli espedienti vecchia scuola all'insegna della magia dei film".

L'attrice ha poi ringraziato le persone coinvolte nella realizzazione del film Everything Everywhere All at Once, scritto e diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti con il nome d'arte Daniels.

Il progetto racconta la storia di una donna cinese-americana, interpretata da Michelle Yeoh, che viene interrogata dall'Internal Revenue Service e scopre che deve entrare in contatto con le versioni di se stessa esistenti negli universi paralleli per impedire la distruzione del multiverso. Il film ha elementi tratti da generi come film di arti marziali, fantascienza, fantasy, azione e animazione.