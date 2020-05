Jamie Lee Curtis: un accordo con Blumhouse per realizzare film e serie

Jamie Lee Curtis, tramite la sua casa di produzione Comet Pictures, ha stretto un accordo con Blumhouse che prevede la realizzazione di film e serie tv.

La collaborazione durerà tre anni e il primo progetto che verrà realizzato si intitola Mother Nature.

Il lungometraggio horror che darà il via alla collaborazione affronterà il tema dei cambiamenti climatici. Jamie Lee Curtis sarà la regista di Mother Nature oltre ad averne firmato la sceneggiatura in collaborazione con Russell Goldman.

La star ha dichiarato: "Ho 61 anni e il mio motto ora è 'Se non ora, quando? Se non me, chi?'. Sono entusiasta di avere una casa creativa per esplorare le mie idee e quelle degli altri. Jason e il suo team mi hanno fatto sentire benvenuta. Comet sta già portando in vita queste storie sullo schermo".

Jason Blum, che con la Blumhouse ha già collaborato con l'attrice in occasione di Halloween, ha aggiunto: "Jamie è una forza della natura ed è stata una vera partner nel realizzare il film. Si tratta quindi di un onore e di un'incredibile opportunità il fatto che stia realizzando con noi il suo primo film da regista".