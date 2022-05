Jamie Foxx sulla strage in Texas: "Mai avrei creduto che una 'società cristiana' consentisse tutto ciò"

Attraverso il suo profilo Instagram, Jamie Foxx ha pubblicato un post dedicato alle vittime del massacro avvenuto in una scuola elementare in Texas.

Attraverso il suo profilo Instagram, Jamie Foxx ha pubblicato un post dedicato alle vittime del massacro avvenuto in una scuola elementare in Texas.

Jamie Foxx ha condiviso su Instagram foto delle 16 vittime del massacro di Uvalde in Texas e ha scritto: "Piccoli angeli, il mio pensiero va alle vostre famiglie. Non avrei mai pensato di poter vivere in una 'società cristiana' in cui i bambini vengono uccisi più e più volte e nessuno fa niente per cambiare le leggi. Se i leader di questo Paese, i cosiddetti 'cristiani', andranno in Paradiso nonostante ciò... Beh, io passerò!".

Matthew McConaughey, nativo di Uvalde, ha scritto: "Si tratta di un'epidemia che possiamo controllare. Possiamo e dobbiamo fare qualcosa di meglio, lo sappiamo tutti. Bisogna agire affinché nessun genitore debba vivere quello che hanno vissuto i genitori di Uvalde e tantissimi altri prima di loro".

Qualche giorno fa, il 18enne Salvador Ramos è entrato in una scuola elementare e ha aperto il fuoco contro bambini e maestre provocando ben 21 vittime.