Jamie Foxx felice di essersi aperto sulla sua salute: "Il mio cuore e la mia anima sono pieni di gioia"

Jamie Foxx ha condiviso sul proprio account Instagram alcuni pensieri legati all'ultimo difficile periodo trascorso a causa di problemi medici e accuse di violenza, mostrando grande felicità per aver deciso di parlare apertamente dei suoi problemi di salute.

L'attore è tornato sul palco nello spettacolo One More Chance: An Evening With Jamie Foxx ad Atlanta, in Georgia, ad inizio ottobre. Lunedì, sui social, ha pubblicato alcune foto della performance e una riflessione.

Difficoltà mediche

"Dio è buono... Mentre pubblico queste immagini, il mio cuore e la mia anima sono pieni solo di gioia pura. Il 3, 4 e 5 ottobre ho avuto l'opportunità di raccontare la mia versione della storia e non c'era posto migliore di Atlanta, in Georgia" ha scritto Foxx.

Jamie Foxx in una sequenza de Il diritto di opporsi

Jamie Foxx ha ringraziato la città americana:"Devo ringraziare Atlanta, avete risposto e siete straordinari. Non salivo su un palco da diciotto anni ma avevo bisogno del palco e di un pubblico composto solo di puro amore e questo è ciò che siete stati. Quando mi chiedono se è uno spettacolo di stand-up comedy rispondo di no, perché è una spiegazione artistica".

Nei suoi vari ringraziamenti, oltre ai cittadini di Atlanta, Foxx ha menzionato in modo speciale il Piedmont Hospital della sua città. Nel mese di aprile del 2023, Jamie Foxx è stato ricoverato per non meglio precisate complicanze mediche. A luglio, in un video, l'attore spiegò che tutto iniziò con un forte mal di testa, e di aver perso la memoria sui venti giorni trascorsi fuori casa.

Rispetto alle sue condizioni di salute, lo scorso dicembre il premio Oscar Jamie Foxx disse che non riusciva nemmeno a camminare a causa di ciò che lo attanagliava. Per fortuna, l'attore si è ristabilito completamente e ora è tornato ad esibirsi sul palco e sullo schermo in nuovi progetti artistici.