Jamie Foxx colpito da un bicchiere durante i festeggiamenti del suo compleanno

Jamie Foxx stava festeggiando il suo 57° compleanno in un ristorante di Beverly Hills quando è rimasto coinvolto in un incidente.

Non c'è pace per Jamie Foxx. A un anno di distanza dal suo recupero dopo l'ictus, i festeggiamenti per il 57° compleanno dell'attore sono stati interrotti venerdì, quando ha dovuto ricevere dei punti di sutura.

Il premio Oscar stava festeggiando il suo compleanno al ristorante Mr. Chow di Beverly Hills, quando, durante un alterco fisico, qualcuno da un altro tavolo gli ha lanciato un bicchiere, colpendolo alla bocca, secondo quanto dichiarato dal suo pubblicista. La polizia è stata chiamata dopo l'incidente.

Cosa è successo

"Jamie Foxx stava cenando per il suo compleanno quando qualcuno da un altro tavolo gli ha lanciato un bicchiere che lo ha colpito alla bocca. Ha dovuto ricevere dei punti di sutura ed è in fase di recupero. È stata chiamata la polizia e la questione è ora nelle mani delle forze dell'ordine", ha dichiarato il rappresentante dell'attore, come riportato dalla CNN.

Il dipartimento di polizia di Beverly Hills sta indagando sull'incidente, avvenuto poco dopo le 22 di venerdì, quando è stata segnalata una possibile aggressione con arma letale. Tuttavia, non sono stati effettuati arresti. Foxx ha avuto bisogno di punti di sutura, secondo quanto riferito dal suo addetto stampa.

Foxx ha commentato l'incidente sui suoi social poco dopo, senza fare riferimento diretto all'infortunio, ma scrivendo su Instagram: "Il diavolo è impegnato, ma io sono troppo fortunato per essere stressato". Ha anche ringraziato i fan per il loro supporto, in particolare per aver guardato il suo speciale su Netflix What Had Happened Was...

"Il diavolo è una bugia. Non posso perdere in questa vita... grazie a tutti quelli che pregano per me e mi controllano... quando la tua luce brilla, cercano di portarti nell'oscurità, ma non sanno che sei fatto per questo... le luci hanno brillato... E un enorme grazie a chi ha guardato e si è ispirato da 'What Had Happened Was'... è il numero 1 su @netflix, se non l'avete visto andate a guardarlo, viene dal profondo del mio cuore e della mia anima..."

L'incidente arriva pochi giorni dopo l'uscita dello speciale Netflix di Foxx, What Had Happened Was..., in cui racconta la sua emorragia cerebrale e il successivo ictus subito lo scorso aprile.