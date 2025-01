Jamie Foxx: "Avevo il 5% di possibilità di sopravvivere"

Jamie Foxx ha rivelato che solo il 5% delle persone che si ritrovano ad affrontare l'emergenza medica che ha avuto riescono a sopravvivere.

L'attore, intervistato sul red carpet dei Golden Globes 2025 da Variety, ha ricordato il lungo periodo trascorso in ospedale e l'interazione avuta con un'infermiera che si è occupata di lui.

La rivelazione di Jamie Foxx

Rispondendo alle domande di Marc Malkin, Jamie Foxx ha spiegato che, durante il suo ricovero in ospedale durato oltre due settimane, ha avuto una conversazione molto significativa con una delle sue infermiere.

La donna, che gli ha spiegato che solo il 5% delle persone nella sua stessa situazione medica riesce a rimanere in vita e poter andarsene dall'ospedale, era infatti particolarmente impegnata ad accudirlo e lui ha voluto ringraziarla, pensando che la stesse trattando in modo diverso perché era famoso. L'infermiera gli ha però chiesto il motivo del ringraziamento, sottolineando che per lei non era 'speciale'. Jamie ha ricordato: "Mi ha risposto: 'Mi rimbocco le maniche per ogni persona che arriva qui'. E quando ti accade una cosa simile, pensi a tutta la questione del red carpet, dei completi eleganti, di tutto questo... E lei mi ha detto: 'Tutto questo trattamento ti farà riottenere quello, ma ora sei un paziente e devo farti stare bene'".

La difficile situazione affrontata dalla star

Foxx ha voluto poi lodare le sue figlie Anelise Foxx e Corinne Marie Foxx che gli sono sempre state accanto: "Lo dico continuamente. Quando sogni ciò che vuoi essere, non pensi alla tragedia. Sogni le cose belle, la vita migliore al mondo. Ma poi accade la tragedia e hai bisogno di qualcuno accanto a te che ti ama realmente".

L'attore, recentemente, aveva raccontato di aver avuto un'emorragia cerebrale che ha contribuito anche a causare un ictus mentre si trovava nella città di Atlanta, in Georgia, per le riprese della commedia action che lo vede protagonista accanto a Cameron Diaz.