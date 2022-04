Jamie Dornan contro i pregiudizi dopo gli annunci dei casting: "Lo trovo orribile"

Jamie Dornan ha criticato duramente chi commenta negativamente il casting dei film quando si tratta di ruoli iconici o franchise molto conosciuti.

L'attore ha affrontato una situazione di quel tipo quando è stato scelto per la parte di Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio.

In un'intervista rilasciata a Esquire, Jamie Dornan ha ora dichiarato: "Il pregiudizio è una fottuta malattia. Si tratta di una malattia presente in tutta la nostra cultura. Nel mio settore, certo. Ma in generale, le persone hanno dei pregiudizi sulle persone basate su qualsiasi cosa, realmente, ed è davvero triste. Guardate la reazione quando Robert Pattinson è stato scelto come Batman. Il 90% era negativo".

La star ha proseguito: "Daniel Craig è stato scelto come James Bond e il 100% delle reazioni erano negative. Quello che era stato scritto era davvero orrendo. Quando si vedeva quella rabbia velenosa che le persone avevano per una scelta del casting era davvero disturbante. E indovinate un po'? Daniel Craig è fottutamente brillante, e cambia totalmente l'energia di Bond. Tutti quelli che lo avevano bocciato amano quello che Rob ha fatto con Batman".

Jamie ha inoltre commentato la sua presenza tra i potenziali interpreti di James Bond: "Essere coinvolto in queste cose è divertente ed è fantastico. Penso sia davvero chiaro, quando si guarda quella lista, che non ci sia nemmeno una persona che non ha dei progetti che stanno ottenendo dei buoni risultati".