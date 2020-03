James Lipton: morto a 93 anni il creatore di Inside the Actors Studio

James Lipton, famoso per aver creato il programma Inside the Actors Studio, è morto oggi all'età di 93 anni.

Uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo ha perso la vita a causa di una lunga battaglia contro un cancro alla vescica. La moglie di James Lipton, Kedakai Turner, ha dichiarato a TMZ: "Ci sono così tante storie su di lui, ma sono certa che vorrebbe essere ricordato come qualcuno che amava ciò che faceva e ha avuto un enorme rispetto per tutte le persone con cui ha lavorato".

Lipton ha creato nel 1994 Inside the Actors Studio, progetto che è andato in onda per 22 stagioni su Bravo, spostandosi poi sugli schermi di Ovation nel 2015, regalando ai fan del cinema oltre 250 conversazioni con attori e protagonisti del mondo del cinema.

Lipton, all'epoca del passaggio di consegne, aveva svelato che era molto felice di vedere proseguire l'eredità del format per essere proposta a una nuova generazione.

Ovation ha commentato la triste notizia dichiarando: "Celebriamo e onoriamo la grandiosa eredità di James Lipton. James è amato in tutto il mondo per la sua passione, la sua preparazione e dedizione nei confronti dell'arte della recitazione. Con Inside the Actors Studio James ha creato un impatto di lunga durata sul mondo della recitazione. Ovation piange la sua perdita e offre le più profonde condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e fan".

Lipton, durante la sua carriera, ha recitato anche in show come Arrested Development, Suburgatory, I Griffin e I Simpson.