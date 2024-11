James Gunn rivela quale sarà il primo film dei DC Studios del 2028

La programmazione cinematografica dei DC Studios per i prossimi anni è ricca e di recente è stato rivelato il primo film che gli spettatori potranno vedere nel 2028.

La DC ha intrapreso una nuova direzione da quando sono arrivati a bordo i nuovi responsabili dello studio James Gunn e Peter Safran. La visione di Gunn e Safran per i DC Studios comprende sia progetti live-action che animati con i personaggi più importanti della DC Comics.

Il primo capitolo ufficiale del nuovo DCU arriverà nel 2024 con l'uscita della serie animata Creature Commandos, e i posti nel calendario dei film DC si stanno gradualmente riempiendo.

James Gunn conferma le prossime uscite dei DC Studios per il 2028

I Creature Commandos

I DC Studios hanno confermato i piani di uscita per uno dei suoi film del 2028 al Lightbox Expo del 2024 durante il panel della Warner Brothers Pictures Animation. James Gunn ha infatti annunciato che Dynamic Duo uscirà nella primavera del 2028 .

Dynamic Duo è un film d'animazione che segue due personaggi della DC che hanno ricoperto il titolo di Robin: Dick Grayson e Jason Todd. Entrambi i personaggi hanno poi sviluppato i propri moniker, rispettivamente Nightwing e Red Hood, ma a un certo punto sono stati la spalla di Batman.

Il film d'animazione sarà diretto da Arthur Mintz e, secondo quanto riferito, utilizzerà uno stile d'animazione all'avanguardia che fonde l'animazione in CGI con elementi pratici.

La trama sarà incentrata sulle versioni adolescenti di Grayson e Todd che si alleano per guadagnarsi da vivere nelle strade di Gotham. Al momento non è chiaro se i due interagiranno con il loro eventuale mentore, Batman, durante il film.

Dynamic Duo è prodotto sia da Gunn e Safran per i DC Studios, sia da Matt Reeves di The Batman per la sua casa di produzione 6th and Idaho, ma non è chiaro se il film d'animazione sarà considerato canonico nel nuovo DCU.

Cos'altro sta per uscire dagli studi DC?

Supergirl: Woman of Tomorrow: la copertina del fumetto

Sebbene i DC Studios abbiano già annunciato date di uscita nel 2025 e nel 2026, questa è la prima volta che lo studio conferma una data di uscita nel 2028. Dopo l'uscita di Creature Commandos su Max nel 2024, il prossimo progetto dei DC Studios che gli spettatori dovranno attendere è Superman, che sarà il reboot del personaggio e sarà diretto dallo stesso Gunn.

Gunn farà poi un doppio lavoro nel 2025 con l'uscita della seconda stagione di Peacemaker, anch'essa prevista per il prossimo anno.

Dopo il debutto di Superman nel 2025, nel 2026 arriverà sua cugina con Supergirl: Woman of Tomorrow con Milly Alcock, in uscita il 26 giugno 2026. Gli studi DC hanno in cantiere molti altri progetti, tra cui la serie Lanterns della HBO, che ha recentemente preso piede, e il film sulla Bat-famiglia The Brave and the Bold, ma molti di essi non hanno ancora ricevuto finestre di uscita specifiche.