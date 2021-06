James Gunn ha parlato con Marvel e DC della possibilità di realizzare un crossover

James Gunn ha rivelato di aver proposto a Marvel e DC un progetto crossover che potrebbe portare insieme sul grande schermo i personaggi tratti dai fumetti.

Il regista, tuttavia, ha già frenato l'entusiasmo dei fan e spiegato inoltre perché non è un'idea che lo conquista del tutto.

Rispondendo alle domande dei fan su Twitter, il filmmaker ha dichiarato: "Ho parlato casualmente a chi ha il potere alla Marvel e alla DC della possibilità di realizzare un crossover".

James Gunn ha sottolineato: "Mi piacerebbe accadesse. Non penso sia probabile, ma non penso nemmeno sia impossibile".

Il regista ha quindi concluso ribadendo: "Detto questo, vedere costantemente crossover e mashup mi incanta meno di una storia forte".

Gunn ha poi proseguito spiegando: "Trovo sconcertante alle volte che molte persone sembrino più interessate ai crossover, ai cameo, ai riferimenti e alle scene post credits rispetto alla storia e ai personaggi di un film specifico. Quando realizzo un film trascorro il 99.9% del mio tempo pensando alla storia e il 0.1% a tutto il resto".

James Gunn ha recentemente concluso The Suicide Squad: Missione Suicida, in arrivo tra poche settimane nelle sale e prossimamente ritornerà nel mondo Marvel per girare il terzo capitolo delle avventure dei Guardiani della Galassia e realizzare uno speciale natalizio destinato a Disney+.

I fan dovranno quindi attendere per scoprire se in futuro verrà realmente realizzato un crossover tra i due mondi tratti dai fumetti.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.