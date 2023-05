James Gunn parla della dipendenza da alcool e droga a inizio carriera: 'Oggi i miei demoni sono cambiati'

James Gunn si è aperto a proposito del suo passato, affermando che se quando era più giovane i suoi demoni erano l'alcol e la droga, oggi sono qualcosa di completamente diverso. Ricordiamo che in passato il regista di Guardians of the Galaxy Vol. 3 è stato licenziato da Disney a causa di una serie di vecchi tweet giudicati "offensivi".

Durane un'intervista pubblicata da El Pais, il regista della saga di Guardians e co-amministratore delegato dei DC Studios ha parlato di come è riuscito a trasformare un passato segnato dalla dipendenza da sostanze in una carriera di successo a Hollywood: "I miei demoni cambiano nel corso degli anni".

"Ero alcolizzato da giovane e tossicodipendente. Ho attraversato un periodo assolutamente folle. Penso che per me si tratti davvero di concentrarmi sul processo creativo senza farmi distrarre da soldi, potere, attenzione, negatività. Se riesco a farlo, allora va tutto bene. Mentalmente può ancora essere una lotta per me. Ma la vita è già abbastanza difficile senza che io la renda ancora più complicata", ha concluso il regista.

Dopo la fama ottenuta grazie alla saga dei Guardiani, sono riemersi dei tweet offensivi che James Gunn aveva pubblicato anni prima dei suoi successi al botteghino. All'epoca il regista decise di chiedere pubblicamente scusa per le sue affermazioni, ma fu licenziato lo stesso. Un anno dopo fu nuovamente assunto su decisione dell'ex dirigente Alan Horn: "Tutto quello che ha fatto successivamente è stato di prim'ordine. È stato un vero gentiluomo e così l'abbiamo semplicemente riassunto. È sembrata la cosa giusta da fare".