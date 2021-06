James Gunn offre il suo aiuto a una donna la cui casa è stata invasa dai procioni

Il regista di Guardiani della Galassia James Gunn di procioni ne sa qualcosa. È per questo che quando una donna su Twitter ha mostrato l'interno di casa sua dopo che un procione sbucato dal nulla - e seguito poi da altri - si è comodamente insediato tra le sue mura, il filmmaker si è offerto di aiutarla.

Come potete vedere nel video qui sopra, quello che era iniziato come un tipico week-end per la studentessa Hayley Iliff si è trasformato in un incubo, quando si è formato un buco nel soffitto di casa sua e ne è venuto fuori un procione che ha subito messo a soqquadro diverse stanze dell'abitazione.

La ragazza ha documentato l'accaduto su Twitter, ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Non solo perché, a quanto pare, un'intera famiglia di procioni aveva trovato dimora sul tetto della casa, il che ha portato altri quattro procioni all'interno dell'edificio, ma anche perché la storia ha raggiunto le orecchie (o meglio, gli occhi) del regista dei film Marvel I Guardiani della Galassia, che si è offerto di dare una mano in questa bizzarra situazione.

"Fammi sapere quanti danni hanno causato e effettuerò una donazione per aiutare a coprire i costi delle riparazioni. È il minimo che posso fare in vece dei miei fratelli mascherati" ha scritto Gunn su Twitter, aggiungendo anche di averla iniziata a seguire sul popolare social, in modo tale che Iliff possa contattarlo via messaggi privati per aggiornarlo sui danni.

Gunn, da grande amante degli animali qual è, è spesso impegnato a promuovere campagne in difesa degli amici a quattro zampe e non solo, e ha già fornito il suo aiuto a diverse organizzazioni che si occupano anche di sostenere e rifugiare procioni e altri animali in difficoltà.

Non sappiamo se Iliff lo ha già contattato o se lo contatterà in futuro, ma probabilmente nessuno meglio di James Gunn poteva accorrere in suo aiuto.