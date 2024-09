James Gunn chiarisce le voci sul possibile coinvolgimento di Chris Pratt nel DC Universe

Negli ultimi giorni sono emerse online delle indiscrezioni che sostengono Chris Pratt stia per entrare nel DC Universe, dopo essere stato star del MCU grazie ai film dei Guardiani della Galassia.

Mentre le voci si diffondevano online, James Gunn ha voluto chiarire la situazione rispondendo alle domande dei fan su Threads.

La risposta del regista

Il filmmaker è attualmente responsabile dei progetti tratti dai fumetti della DC insieme a Peter Safran e sta ancora lavorando al nuovo film di Superman.

James Gunn ha inizialmente ammesso di non avere idea di quali fossero i rumor che gli stavano chiedendo di capire.

Dopo che più di un follower gli ha spiegato che stavano facendo riferimento al fatto che l'attore potrebbe entrare a far parte del DC Universe, il regista ha chiarito: "Lui è un mio caro amico. Ne parliamo continuamente".

Le risposte di Gunn

La situazione potrebbe tuttavia essere complicata, considerando che la trilogia dedicata alle avventure dei Guardiani della Galassia si era conclusa con una scena post-credits in cui si rassicuravano i fan sostenendo che Star-Lord tornerà in futuro. Il personaggio interpretato da Pratt, negli ultimi minuti del lungometraggio, decideva di tornare sulla Terra e riallacciare i rapporti con la sua famiglia, venendo mostrato mentre si trovava a casa insieme al nonno, impegnato a leggere un quotidiano. Rocket aveva invece ereditato il ruolo di leader del team di eroi, svelando così chi faceva parte della nuova versione dei Guardiani della Galassia.

Pratt, recentemente, aveva risposto a una domanda sul suo possibile coinvolgimento nel reboot dell'Universo DC sostenendo che "C'è sempre una possibilità". L'attore aveva quindi aggiunto: "Devo lasciare che siano i fan e le persone come James a decidere. Non ne sono proprio sicuro. Non sono proprio sicuro".