James Gray ritornerà alla regia con il film Armaggedon Time

James Gray, il regista di Ad Astra, tornerà dietro la macchina da presa in occasione di Armageddon Time.

Il progetto lo vedrà coinvolto anche come sceneggiatore e si ispira a fatti realmente accaduti a metà degli anni Ottanta.

Armaggedon Time si ispira all'esperienza vissuta da James Gray mentre era uno studente presso la Kew-Forest School nel Queens, a New York. Fred Trump, l'agente immobiliare che ha aiutato Donald Trump a compiere i primi passi nel mondo degli affari, era uno dei responsabili della scuola privata in cui ha studiato proprio il presidente degli Stati Uniti. Al centro della trama ci sarà il preside dell'istituto scolastico.

Il produttore Rodrigo Teixeira di RT Features ha dichiarato: "Si tratta di una storia personale per James. C'è l'intero mondo dei Trump che affronta quella scuola e gli studenti che frequentano le lezioni".

Per ora si è alla ricerca degli interpreti giusti per i ruoli principali e le riprese dovrebbero iniziare nella città di New York all'inizio del 2020.

Ad Astra, l'atteso progetto sci-fi con protagonista Brad Pitt, arriverà invece nei cinema di tutto il mondo in autunno.

West Side Story, Ad Astra e Indiana Jones 5: svelate le date di uscita dei film Disney-Fox