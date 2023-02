James Flynn: morto a 57 anni anni il produttore del film Gli spiriti dell'isola

Il co-produttore del film L'isola degli Spiriti, James Flynn, è scomparso a seguito di una malattia. l'Irish Times, che ha confermato al sua morte, riporta che è morto a 57 anni circondato dalla moglie e dalla famiglia. In tantissimi, fra amici, parenti e colleghi hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia Flynn per questa perdita.

James Flynn era un punto fermo nella comunità cinematografica irlandese. La sua carriera lo ha visto lavorare a progetti come The Tudors, Vikings, Veronica Guerin e Angela's Ashes. Come produttore lo abbiamo visto concentrarsi moltissimo sulle storie di origini irlandesi e britanniche, approdando di tanto in tanto anche nella dimensione Hollywoodiana. Nel 2002 ha inoltre prodotto l'adattamento del 2002 de Il conte di Montecristo con Jim Caviezel e Henry Cavill.

La scomparsa di Flynn "rappresenta la perdita di una delle figure chiave del cinema irlandese moderno", ha dichiarato il presidente irlandese Michael D Higgins in una dichiarazione (tramite ComicBook). "Nel corso della sua carriera James Flynn ha dato un notevole contributo all'industria cinematografica irlandese, sia in termini di promozione dei film da parte della stessa comunità cinematografica irlandese, sia nel portare così tanti progetti internazionali su quest'isola. A cominciare dal suo lavoro come capo dello sviluppo presso la Merlin Films di John Boorman oltre 30 anni fa, ha continuato a svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell'industria cinematografica irlandese nei decenni successivi, oltre a dare un fondamentale contributo alla formazione".

Gli spiriti dell'isola conquista il box office italiano

Fra i suoi ultimi lavori troviamo anche la produzione de Gli spiriti dell'Isola, attualmente con 9 nomination agli Oscar (di seguito trovate la nostra recensione).