Spider-Man: James Cameron voleva inserire Venom nel suo film mai realizzato

Il regista di Avatar e Titanic, James Cameron, ha rivelato che aveva in mente di inserire Venom nel film sull'Uomo Ragno che stava sviluppando all'inizio degli anni Novanta. Ora sono venuti fuori alcuni disegni con il costume nero di Spidey.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, il regista di Avatar, Aliens e Terminator James Cameron aveva progetti ambiziosi per un film live-action su Spider-Man. Dopo aver scritto la sceneggiatura con Barry Cohen e Ted Newson, avrebbe dovuto dirigere il film. Inoltre abbiamo sentito parlare di molte possibili idee di casting che il regista aveva pensato all'epoca come Arnold Schwarzenegger nei panni di Dottor Octopus e Leonardo DiCaprio in quelli di Peter Parker.

È uno di quei film di cui i fan si chiederanno sempre come sarebbe stato il risultato. Sam Raimi ha diretto Spider-Man del 2002, con Tobey Maguire nei panni dell'Uomo Ragno e con un tono più in linea con i fumetti di Stan Lee e Steve Ditko, diverso dall'avventura in salsa R-Rated che Cameron aveva probabilmente pianificato.

Lo Spider-Man pensato da Cameron

Electro e Sandman dovrebbero essere i cattivi di Cameron, anche se una citazione attribuita al regista alla Cinematheque Francaise di Parigi conferma che aveva in mente anche Venom. "E poi c'è Spider-Man, il più grande film che non ho mai fatto", ha detto. "Poiché la mia versione del progetto non è decollata, sono stati creati pochissimi concept art, anche se ho disegnato io stesso un paio di pezzi. Questo è uno schizzo che ho fatto, in Prismacolor su carta nera, per mettermi in vena di scrivere la sceneggiatura". Potete vedere lo schizzo in seguito.

"Volevo esprimere le vertigini che il film avrebbe provocato salendo sui grattacieli con l'impavido wall-crawler. L'ho mostrato con una tuta completamente nera, anticipando il fatto che avrei voluto che la versione aliena di Venom, il simbionte di Spider-Man, comparisse da qualche parte nella storia, sia nel primo film che nel sequel. Penso sempre al futuro", ha concluso Cameron.

fell to my knees in the museum over this one pic.twitter.com/syDAEFDFQ9 — Legeaux Trilleur Mœth (@legotrillermoth) June 1, 2024

Nel 2021, ha ammesso che Spider-Man "sarebbe stato un film divertente da realizzare", spiegando che i problemi di diritti alla fine hanno fatto fallire il progetto. Tuttavia, ha comunque imparato una lezione preziosa. "Dopo Titanic ho deciso di andare avanti e fare le mie cose senza lavorare in casa di altri. Quindi penso che la mancata realizzazione di Spider-Man sia stata probabilmente il calcio nel sedere di cui avevo bisogno per andare a fare le mie cose".

"Penso che sarebbe stato molto diverso", ha detto Cameron, rivelando di considerare il viaggio del personaggio come "una metafora della pubertà e di tutti i cambiamenti del tuo corpo, delle tue ansie nei confronti della società, delle aspettative della società, delle tue relazioni con il genere che hai scelto e da cui sei attratto".