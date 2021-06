James Cameron: il trailer della masterclass sui suoi 40 anni di carriera nel cinema

La piattaforma di contenuti in streaming MasterClass ha svelato il trailer dell'incontro con James Cameron. Si tratta della prima volta in 40 anni che il celebre regista di Titanic e Avatar analizza la sua carriera e le scelte registiche principali dei suoi film.

Da Terminator a Titanic fino ad Avatar, James Cameron è il nome dietro alcuni dei blockbuster di maggiore successo nella storia del cinema statunitense. Per la prima volta nel corso della sua carriera, il regista ha parlato in modo sistematico della sua carriera in James Cameron Teaches Filmmaking, contenuto in streaming offerto da MasterClass, piattaforma che rende disponibile la possibilità di imparare sempre dalle migliori personalità del mondo del cinema.

In modo particolare, James Cameron ha preso in considerazione lo sviluppo di idee, linee narrative e personaggi, l'uso della tecnologia nel mondo del cinema, la costruzione di un universo in base alla disponibilità dei budget più disparati. Grazie a Titanic e Avatar, James Cameron non ha soltanto diretto i primi due film nella storia del cinema ad aver raggiunto i 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale ma ha anche trionfato ai Premi Oscar nelle categorie Miglior Film, Migliore Regia e Miglior Montaggio.

Nel corso della masterclass, James Cameron ha discusso relativamente ad Aliens, Terminator, Titanic e Avatar e ha svelato importanti segreti del suo mestiere a tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno intraprendere la strada della regia cinematografica. Il regista non si è limitato ad affrontare tematiche legate al mondo della sceneggiatura e della narrazione ma ha anche offerto il suo parere sull'utilizzo di effetti digitali e di effetti visivi artigianali, ha parlato della performance capture e ha analizzato le strategie di costruzione della tensione narrativa.