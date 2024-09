James Cameron parla di un possibile ritorno al franchise di Alien

Il franchise di Alien sta prosperando in questo momento con l'ultimo capitolo del regista Fede Alvarez, Alien: Romulus, che coinvolge i fan con una nuova interpretazione dell'iconica storia di fantascienza. E c'è ancora più Alien in arrivo, con la serie televisiva di Noah Hawley, Alien: Earth, in arrivo nel 2025.

A questo punto il futuro sembra piuttosto roseo per il franchise, ma quando si tratta di stabilire se questo futuro includa un ritorno del regista James Cameron, i fan farebbero meglio a non nutrire molte speranze. Cameron, che ha scritto e diretto Aliens nel 1986, ha recentemente dichiarato al The Guardian che, pur non escludendo un ritorno al franchise, non è probabile che accada.

Alien: Romulus, le prime reazioni sono positive: "l'Alien migliore dai tempi di James Cameron"

Le parole del regista

"A questo punto è un po' un terreno calpestato", ha detto Cameron a proposito del franchise. "Non escluderei nulla, ma ho altri 23 progetti in coda prima di quello ipotetico, quindi immagino che, dato che ho quasi 70 anni, non succederà. A un certo punto devi scegliere le tue battaglie. Capite cosa intendo?".

Aliens: James Cameron e Sigourney Weaver sul set

Nonostante non abbia intenzione di tornare al franchise di Alien, Cameron ha comunque avuto parole positive per Alien: Romulus e ha negato aver contribuito in qualche modo alla realizzazione del film, anche se ha visto la prima parte e ha offerto dei consigli.

"Non ho dato una vera e propria mano", ha detto. "Conosco Fede, il regista, e molto presto lui e il suo partner di scrittura sono venuti da me e mi hanno detto: 'Hai qualche idea?'. Avevano un sacco di idee, ma volevano solo fare una specie di, non so, pellegrinaggio alla Mecca o qualcosa del genere. Ma è stato anni fa, poi sono partiti e hanno scritto la loro cosa e io non ho avuto niente a che fare con questo".

Wallpaper del film Alien con Sigourney Weaver

Scott ha continuato: "Poi, sei mesi fa o giù di lì, Fede ha condiviso con me un primo montaggio del film e gli ho dato degli appunti per circa un'ora. Non voglio prendermi alcun merito. Se il film è fantastico, non voglio prendermi alcun merito; se fa schifo, non è colpa mia! Scherzi a parte, è una cosa sua, quindi onore al merito e, da quello che ho sentito, è piuttosto buono".

Alien: Romulus è stato definito più uno spinoff che una continuazione diretta del franchise di Alien e vedrà un gruppo di giovani colonizzatori spaziali confrontarsi con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu. Fede Álvarez (Evil Dead, Don't Breathe) dirige una sceneggiatura scritta con il suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (Don't Breathe 2) basata sui personaggi creati da Dan O'Bannon e Ronald Shusett.