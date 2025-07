James Cameron sta preparando il suo nuovo film fantasy "solo per divertimento"

James Cameron ha raggiunto un punto della carriera in cui ogni progetto nasce dal desiderio di raccontare una storia, più che da ragioni commerciali. Dopo aver firmato alcuni dei film più redditizi della storia del cinema, il regista canadese ha deciso di intraprendere una nuova sfida: adattare per il grande schermo il romanzo fantasy The Devils (I demoni) di Joe Abercrombie. Un progetto che, come ha spiegato lui stesso, nasce unicamente per "divertimento".

Il romanzo di Joe Abercrombie conquista Cameron al primo colpo

La passione per The Devils è nata in modo del tutto spontaneo. "Leggevo alcuni passaggi ad alta voce a mia moglie Suzy e pensavo: mi piace così tanto questo libro, che dovrei comprarne i diritti", ha raccontato Cameron a Empire. Detto, fatto: la sua società Lightstorm Entertainment ha acquisito i diritti dell'opera e il regista sarà coinvolto direttamente anche nella scrittura della sceneggiatura. "È una storia folle. È tutto completamente fuori di testa", ha aggiunto con entusiasmo.

James Cameron sul set di Avatar - La via dell'acqua

A differenza di pellicole dal respiro più etico e sociale come Avatar o il prossimo Ghosts of Hiroshima, questo nuovo film sarà per Cameron una pausa creativa, un modo per tornare a raccontare storie senza pressioni morali o logiche di incasso. "The Devils non ha la coscienza di Avatar, ma non è necessariamente un male. È un film che faccio per puro piacere", ha dichiarato.

L'amore per l'universo narrativo di Abercrombie e la voglia di sperimentare

Cameron è da tempo un fan di Joe Abercrombie, autore noto per la trilogia La Prima Legge e romanzi apprezzatissimi come Meglio servito freddo e L'età della follia. "Joe ha una scrittura visiva, perfetta per il cinema. Costruisce per scene, con ritmo e struttura. The Devils è ricco di personaggi insoliti ma profondamente umani, in un mondo oscuro e originale. Ha quell'equilibrio tra sarcasmo, orrore e malinconia che adoro", ha commentato il regista.

James Cameron in una scena del documentario Side by Side

Mentre continua a lavorare su Avatar: Fuoco e Cenere, atteso per dicembre 2025, Cameron è pronto a immergersi in un progetto dal tono completamente diverso. Il contrasto tra le atmosfere epiche del mondo di Pandora e l'irriverenza fantasy di The Devils rappresenta per lui una sfida creativa stimolante. "Portare in vita questi personaggi sarà gioioso. È qualcosa che non ho mai fatto prima, e questo lo rende ancora più interessante".