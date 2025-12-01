James Cameron avverte Hollywood: “L’IA può creare un attore da zero. È terrificante”

Il regista e produttore di Titanic e Avatar ha criticato pesantemente l'uso indiscriminato dell'intelligenza artificiale nel mondo dello spettacolo.

Difficilmente vedremo in futuro un attore generato con l'intelligenza artificiale in un film di James Cameron. Il regista ha rilasciato un'intervista a Sunday Morning sulla CBS e ha criticato l'IA.

Cameron ha fatto riferimento in particolare alla possibilità di creare un interprete partendo soltanto da un prompt, mettendo in guardia Hollywood dall'utilizzo indiscriminato di questa tecnologia.

James Cameron contro la creazione di attori con l'IA

In passato, il regista sostiene che ci fosse qualcuno convinto che il lavoro in corso con Avatar era proprio quello di sostituire gli attori con delle creazioni digitali.

"Per anni c'era questa sensazione che stavamo facendo qualcosa di strano con i computer e stavamo sostituendo gli attori, quando in realtà, una volta che vai davvero a fondo e vedi cosa stiamo facendo, è una celebrazione del momento attore-regista" ha spiegato Cameron.

James Cameron e Sigourney Weaver sul set di Avatar

"Ora però è terrificante" prosegue Cameron "Adesso, vai all'altro estremo, e hai l'IA generativa, dove possono inventare un personaggio. Possono inventare un attore. Possono creare una performance da zero con un prompt testuale. No, è terrificante per me. È l'opposto. È esattamente ciò che non stiamo facendo [con Avatar]".

Il caso di Tilly Norwood

Qualche mese fa, ben prima delle frasi di James Cameron, ha fatto parecchio discutere il caso dell'attrice creata con l'intelligenza artificiale Tilly Norwood, presentata al mondo da Eline Van der Velden, che spiegò di aver attirato l'interesse di diverse agenzie che volevano scritturare la sua creazione.

Secondo Van der Velden, la presenza dell'IA nel cinema è destinata a crescere: "Penso che sarà una progressione lenta. Sono sicura che nel prossimo anno ci saranno molti effetti realizzati con l'IA. Ci saranno alcune inquadrature in esterno, alcune riprese di seconda unità con l'IA, e poi lentamente arriveremo a un film completamente in IA. E se le persone pagheranno o meno per un film in IA, non credo sapranno la differenza. Sarà la buona narrazione il motivo per cui le persone pagheranno o meno".