James Cameron annuncia che girerà il film Last Train From Hiroshima

Il regista James Cameron, oltre ai prossimi film di Avatar, ha annunciato che realizzerà il film tratto dal saggio Last Train From Hiroshima.

James Cameron ha deciso quale sarà il suo prossimo film, non appena il lavoro sulla saga di Avatar gli permetterà di dedicarsi al progetto: un adattamento per il grande schermo delle storie raccontate in Ghosts of Hiroshima, che sarà pubblicato nell'agosto 2025, e Last Train From Hiroshima.

I due saggi scritti da Charles Pellegrino saranno infatti alla base di un lungometraggio che sarà il primo, dopo Titanic, all'esterno della spettacolare saga che tornerà prossimamente nelle sale con il terzo capitolo.

I dettagli del nuovo progetto

Il titolo del prossimo film diretto da James Cameron sarà Last Train From Hiroshima e racconterà la storia dal punto di vista di un uomo giapponese che, durante la seconda Guerra mondiale, sopravvive alla bomba atomica, sale su un treno con destinazione Nagasaki, e sopravvive anche all'esplosione nucleare in quella città.

I libri di Pellegrino si basano sulle testimonianze dei sopravvissuti ai bombardamenti e alle nuove scoperte forensi compiute, seguendo nei dettagli le conseguenze delle due detonazioni avvenute nell'agosto 1945 che hanno stravolto la vita sulla Terra. Tra le pagine ci sono i racconti di chi ha vissuto in prima persona i bombardamenti, tra i civili giapponesi e tra le fila degli aviatori americani.

Un 'obbligo morale'

James Cameron ha spiegato: "Si tratta di un soggetto su cui ho sempre voluto fare un film, lottando per capire come farlo, nel corso degli anni. Ho incontrato Tsutomu Yamaguchi, che è sopravvissuto a Hiroshima e Nagasaki, pochi giorni prima che morisse. Era in ospedale. Stava consegnandoci il testimone per raccontare la sua storia personale, quindi devo farlo. Non posso tirarmi indietro".

Pellegrino, che ha scritto oltre 30 libri, è stato coinvolto come consulente scientifico dal regista in occasione di Titanic e Avatar e continuerà quindi la sua collaborazione con il filmmaker.