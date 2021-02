James Bond: il set dei libri della prima edizione in vendita per 475.000 sterline

Una serie completa di libri di James Bond della prima edizione è stata messa in vendita online per ben 475.000 sterline.

L'incredibile collezione, che comprende tutti i 14 romanzi di James Bond scritti da Ian Fleming, completi delle loro sovraccoperte originali, è stata messa in vendita per 475.000 sterline. Dieci dei libri includono iscrizioni personali dell'autore, dedicate a varie persone tra cui un'ex fidanzata e un atleta professionista.

Il commerciante di libri di Harrogate, il dott. John Atkinson, ha affermato che le iscrizioni hanno aggiunto un valore considerevole alla collezione, all'interno della quale è inclusa anche una copia di A Field Guide of Birds of the West Indies dell'ornitologo James Bond, che ha ispirato il famoso soprannome del personaggio.

Il dottor Atkinson, che raccolto i volumi per un collezionista privato, ha dichiarato: "Fleming conosceva il valore dei libri firmati ed era abbastanza parsimonioso quando scriveva dediche per le persone. Penso che sia giusto dire che ha scritto dediche solo per le persone che gli piacevano."

Secondo il dottor Atkinson le iscrizioni aumentano il valore di un libro "soprattutto se è firmato il giorno o l'anno di pubblicazione". Altri destinatari delle iscrizioni e delle dediche personali scritte dall'autore includono il segretario di Fleming e il giocatore di golf Sir Henry Cotton.

Il dottor Atkinson ha riferito che gli ci sono voluti diversi anni per mettere insieme la collezione: "Li abbiamo presi da tutte le parti del mondo e li abbiamo messi insieme, dalle aste e dalle vendite private. Ne abbiamo presi alcuni da collezioni private qua e là e abbiamo creato una collezione semplicemente incredibile."