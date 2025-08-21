James Bond, Glen Powell si sfila dalla corsa per 007: "Sono troppo texano"

Dopo le speculazioni sul casting, Glen Powell ha chiarito perché non indosserà mai lo smoking di James Bond, concentrandosi su progetti personali che riflettono la sua vera identità artistica.

Quando si parla di James Bond, ogni voce di casting diventa automaticamente un argomento di grande interesse per i fan del franchise e per i media internazionali. Tra i nomi recentemente menzionati per il ruolo dell'iconica spia britannica, Glen Powell, celebre per il suo debutto esplosivo in Top Gun: Maverick, ha attirato l'attenzione come possibile candidato a interpretare il prossimo 007 diretto da Denis Villeneuve. Tuttavia, in una recente intervista, l'attore ha chiarito senza esitazioni che non vestirà mai i panni dell'agente segreto.

"Sono texano. Un texano non dovrebbe interpretare James Bond", ha affermato Powell con un sorriso, aggiungendo che il ruolo richiede un autentico britannico capace di incarnarne la storia e il carisma.

Questo netto rifiuto da parte di Powell rappresenta un caso raro nel mondo di Hollywood, dove la maggior parte degli attori sogna ruoli di tale portata. L'attore ha spiegato che, pur apprezzando l'onore e il prestigio legato a Bond, preferisce concentrarsi su progetti che gli permettano di esprimere liberamente la propria creatività, senza il peso di una tradizione di decenni da rispettare.

Il suo approccio riflette una crescente consapevolezza: scegliere ruoli coerenti con la propria identità professionale può essere più strategico che accettare una parte iconica semplicemente per la notorietà.

Powell lascia Bond per puntare su ruoli originali e innovativi

Al posto di inseguire lo smoking di 007, Powell ha deciso di indirizzare la sua carriera verso progetti più personali. Il suo prossimo lavoro sarà Chad Powers, una commedia originale sviluppata per Hulu che l'attore ha co-creato e nella quale ricoprirà il ruolo principale. La serie, ispirata all'alter ego virale di Eli Manning, segue le avventure di un giocatore di football universitario che assume una falsa identità per entrare in una nuova squadra. Questo progetto mostra un lato completamente diverso di Powell, lontano dai ruoli d'azione che lo hanno reso celebre, e sottolinea la sua volontà di sperimentare nuove sfumature della recitazione comica e drammatica.

Chad Powers. Glen Powell riprende il suo iconico personaggio nella serie.

Il rifiuto del ruolo di Bond non è una rinuncia al successo, ma una scelta consapevole. Powell dimostra così di avere chiaro il percorso che vuole seguire: investire in personaggi costruiti da zero, dove può lasciare un'impronta personale, piuttosto che accettare ruoli prestabiliti con aspettative impossibili da soddisfare. Film come Hit Man - Killer per caso, acclamato dalla critica, e Twisters, con buoni risultati al botteghino, testimoniano che l'attore non ha bisogno di 007 per consolidare la sua fama e continuare a crescere professionalmente.