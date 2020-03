James Bond: il film di Danny Boyle era "pazzo, folle e straordinario"

Purtroppo vedremo No time to die più tardi del previsto, solo a fine novembre, ma c'è chi torna a parlare della versione di James Bond mai realizzata che aveva in mente Danny Boyle definendola "pazza, folle e straordinaria".

Berlino 2017: Danny Boyle al photocall di T2 Trainspotting

Dopo essere stato ingaggiato per Bond 25, Danny Boyle ha abbandonato la pre-produzione per divergente con i produttori, che auspicavano a qualcosa di più classico e hanno poi scelto di affidare il progetto a Cary Fukunaga.

"Ciò che John Hodge e io stavamo facendo, pensavo, era davvero buono" ha dichiarato Boyle a Empire un anno fa. "Non era finito, ma sarebbe potuto diventare qualcosa di davvero buono. Ci stavamo lavorando su molto bene, ma i produttori non hanno voluto seguire la nostra strada. Così abbiamo deciso di separarci e non ho detto cosa avremmo fatto perché non sarebbe carino nei confronti di Cary. Non conosco i suoi progetti. Mi ha mandato un messaggio molto carino e io gli ho fatto i miei auguri. Davvero, è un peccato."

In una nuova intervista su Total Film, lo scenografo di Bond Mark Tildesley ha commentato i piani di Danny Bole per il film definendoli "straordinari." Tildesley concorda sul fatto che le idee del regista non erano del tutto coerenti e che i produttori hanno fatto la scelta giusta affidando il progetto a un altro regista, ma aggiunge che Boyle dovrebbe essere reintegrato per uno dei futuri film:

"Sfortunatamente l'idea di Danny era così folle da esulare dai progetti di Barbara e Michael. Hanno fatto bene, magari la prossima volta. Spero che Barbara richiami Danny, aveva delle idee straordinarie, che avevano bisogno di un po' di lavoro per essere riordinate."