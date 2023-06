James Bond, parla il figlio di Roger Moore: 'Deve essere inglese, un americano sarebbe ridicolo'

Geoffrey 'Jaffa' Moore, figlio del leggendario Roger Moore, ha parlato del casting del prossimo James Bond e di come a suo modo di vedere debba per forza essere inglese.

Consegnata agli archivi l'interpretazione di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più celebre al mondo, i casting per scegliere il prossimo James Bond sono già partiti. Diversi i papabili nomi che sono emersi in rete negli ultimi mesi, tra cui quello di Idris Elba, ma non ci sono ancora conferme. Nel frattempo Geoffrey "Jaffa" Moore, figlio del leggendario Roger Moore, ha parlato del casting del prossimo Bond e di come a suo modo di vedere debba per forza essere inglese.

"Voglio dire, ci sono tanti grandi attori là fuori, ma James Bond deve essere inglese. Sarebbe ridicolo affidare la parte a un americano. Anche se riuscisse a fare un accento perfetto, non sarebbe credibile. James Bond è un franchise britannico" ha dichiarato ai microfoni di The Express.

Da sottolineare come nel corso degli anni sono stati soltanto due gli attori inglesi ad aver vestito i panni dell'agente 007: Roger Moore e Daniel Craig. Per il resto ci sono stati Sean Connery (scozzese), Roger Lzenby (australiano), Timothy Dalton (gallese) e Pierce Brosnan (irlandese).

007: Uno sprezzante Daniel Craig demolisce gli aspiranti James Bond

Chi potrebbe dirigere il prossimo James Bond?

Negli ultimi mesi si è diffuso un rumor secondo cui Denis Villeneuve, regista di Dune e Blade Runner: 2049, sarebbe il candidato numero uno per dirigere il prossimo film del franchise. Il rumor sarebbe stato confermato anche dal portale World of Reel secondo cui Barbara Broccoli avrebbe messo nel mirino il pluripremiato regista già da gennaio.

In attesa di scoprire il prossimo Bond, ha fatto discutere la scelta della Ian Fleming Pubblications di epurare i romanzi sull'agente segreto più celebre al mondo di linguaggio ritenuto razzista e sessismo, ripubblicandoli in forma più edulcorata.