Jake Gyllenhaal offende Elizabeth Olsen durante un'intervista: ecco che cosa ha detto (VIDEO)

Jake Gyllenhaal ha insultato Elizabeth Olsen durante la sua apparizione a Hot Ones, l'amato show in cui le celebrità rispondono a delle domande mentre mangiano ali di pollo piccantissime.

Durante la sua recente apparizione nell'ultimo episodio di Hot Ones, Jake Gyllenhaal ha attirato l'attenzione di milioni di persone per il suo diss accidentale nei confronti di un'altra star del Marvel Cinematic Universe: Elizabeth Olsen. Scopriamo tutto sull'offesa che scioccato i fan e che l'attore si è immediatamente rimangiato.

Durante l'intervista, che fa parte del tour promozionale per il suo ruolo in The Covenant di Guy Richie, Gyllenhaal ha preso in giro gli stuzzicadenti e i tovaglioli che i produttori dello show offrono ai loro ospiti posizionandoli accanto alle celeberrime ali di pollo piccanti.

Quando l'attore ha chiesto: "Che razza di stronzo devi essere per usare uno stuzzicadenti durante le riprese di uno show come questo?", il conduttore Sean Evans ha rivelato che in realtà l'interprete di Wanda Maximoff / Scarlet Witch nei film del Marvel Cinematic Universe ha scelto di utilizzarli durante la sua intervista.

Udendo queste parole l'espressione facciale di Jake Gyllenhaal è completamente cambiata e l'attore ha immediatamente affermato: "Oh, scusa Elizabeth, lei è letteralmente la persona meno stronza che abbia mai incontrato, quindi mi dispiace. Mi rimangio assolutamente tutto quello che ho detto."