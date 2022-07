Jak Knight, stand-up comedian e star di "Bust Down", è morto a 28 anni

Jak Knight, noto stand-up comedian e star di "Bust Down", è morto a soli 28 anni: il comico era principalmente conosciuto per aver co-creato lo show di Peacock.

Lo stand-up comedian, scrittore e attore Jak Knight, noto soprattutto per aver co-creato e recitato nella serie comica di Peacock chiamata "Bust Down", è morto giovedì sera a Los Angeles. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia sebbene non sia ancora stata rivelata la causa di morte.

Knight aveva co-creato "Bust Down", presentato in anteprima a marzo, con Sam Jay, Langston Kerman e Chris Redd, tutti protagonisti della serie. La prima stagione di sei episodi dello show narra le vicende di quattro dipendenti a basso salario in un casinò dell'Indiana.

Il personaggio di Knight, chiamato Jak proprio come lui, era un magazziniere e il più giovane ed esuberante del gruppo di amici affiatati. Oltre a recitare, Knight è anche stato il produttore esecutivo della serie e ha scritto due episodi, inclusa l'episodio pilota.

Jak Knight stava per diventare una vera e propria stella della comicità: dopo aver scritto per una serie di programmi di successo, da Big Mouth, commedia Netflix acclamata dalla critica, fino all'amata Black-ish della ABC, ha co-creato Bust Down, la suddetta serie prodotta da Peacock.