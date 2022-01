Jair Bolsonaro: il presidente del Brasile ricoverato in ospedale per ostruzione intestinale

Jair Bolsonaro in ospedale: il presidente del Brasile ha sofferto di una grave forma di ostruzione intestinale che l'ha obbligato a farsi ricoverare in ospedale.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale lunedì mattina presto a causa di un grave blocco intestinale: il politico soffre di una "subocclusione intestinale" secondo quanto rivelato in una dichiarazione dell'ospedale Vila Nova Star di San Paolo.

Questo non è che l'ultimo problema medico legato a un incidente del 2018 in cui Bolsonaro è stato accoltellato durante la campagna elettorale. Il presidente è stabile, in cura e sarà rivalutato questa mattina dall'équipe del medico Antônio Luiz de Vasconcellos, il quale ha aggiunto che in questa fase non si sa quando sarà dimesso.

Il politico ha iniziato a sentirsi male dopo pranzo domenica ed è stato ricoverato in ospedale alle 3:00, ora locale; il presidente ha rivelato che gli era stata data una sonda gastrica e che saranno effettuati ulteriori test per determinare l'eventuale necessità di un intervento chirurgico.

Jair Bolsonaro era stato precedentemente ricoverato in ospedale nel luglio 2021 quando il medico Antonio Luiz Macedo aveva riscontrato un'ostruzione intestinale, dopo averlo operato verso la fine del 2019 per rimuovere una sacca per colostomia, dovuta all'accoltellamento.