Jai Courtney parla del possibile ritorno di Captain Boomerang nel nuovo universo DC

Jai Courtney ha riacceso le speranze dei fan del DC Universe accennando a un possibile ritorno nei panni di George "Digger" Harkness, meglio noto come Captain Boomerang. L'attore ha interpretato l'iconico supercriminale in Suicide Squad (2016) e nel successivo The Suicide Squad (2021), dove il suo personaggio sembrava aver trovato una fine definitiva, ma le parole di Courtney lasciano aperta una porta.

Cosa ha detto Jai Courtney sul suo possibile ritorno nel DCU

Nel corso di una recente intervista, l'attore ha raccontato di aver parlato con James Gunn, ora co-responsabile dei DC Studios, poco dopo l'uscita del secondo film. In quella conversazione, Courtney avrebbe sottolineato a Gunn quanto Boomerang fosse un personaggio forte. La risposta del regista, stando al racconto dell'attore, è stata piuttosto incoraggiante: "Sai che queste regole non si applicano davvero. Solo perché muore qui, non significa che sia sparito per sempre, giusto?".

Suicide Squad: il character poster di Jai Courtney

Courtney ha aggiunto: "E io ho pensato: 'Diavolo, sì'. Quindi ho ancora speranza. Una parte di me continua a pregare che un giorno torni davvero".

L'attore ha anche rievocato la sua preparazione per entrare nei panni del folle e sfrontato Boomerang, raccontando di aver sperimentato metodi piuttosto estremi per immedesimarsi nel personaggio: "Ricordo che David Ayer regista del primo Suicide Squad mi disse di tirare fuori il mio 'bastardo interiore'. Ho fatto cose strane. Ho persino preso dei funghi allucinogeni e mi sono rovinato con le sigarette. Era un momento particolare... ero aperto a esplorazioni con antiche medicine vegetali. Perché no?"

Courtney, che tornerà sul grande schermo con il thriller Dangerous Animals nel 2025, ha più volte espresso il desiderio di vestire ancora i panni del villain australiano, anche in passato. Già nel settembre 2024, in un'intervista a ComicBook, aveva dichiarato di essere pronto a tornare nel ruolo se ci fosse stata l'occasione.

Con James Gunn e Peter Safran al timone del nuovo corso del DC Universe, resta da vedere se tra le sorprese in arrivo ci sarà anche il ritorno di Captain Boomerang.