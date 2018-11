Jaden Smith fa coming out durante un evento a Los Angeles?

Jaden Smith, il figlio di Will Smith e Jada Pinkett, ha annunciato di essere gay durante un evento che si è svolto a Los Angeles. Sul palco dell'evento Camp Flog Gnaw Carnival Jaden ha dichiarato parlando del conduttore della serata, il rapper Tyler, the Creator: "Voglio dirvi quello che Tyler non vuole, ma è il mio fottuto fidanzato e lo è stato per tutta la mia vita".

Jaden Smith just came out of the closet and omggdhbsfhsnnal pic.twitter.com/IhHxwcmeKy — (@NickiGOAT) November 12, 2018

Jaden ha poi scritto su Twitter: "Sì, Tyler. L'ho detto a tutti. Ora non puoi negarlo".

Yup @tylerthecreator I Told Everyone You Can't Deny It Now. — Jaden Smith (@officialjaden) November 12, 2018

Per ora non è chiaro se la dichiarazione di Jaden fosse ironica o si sia trattato di un vero coming out. Nel 2017 il rapper, con cui sembra avere una relazione, aveva però inciso il brano Flower Boy il cui testo sembra rivelare l'omosessualità dell'artista e in I Ain't Got Time Tyler dichiarava: "Ho baciato dei ragazzi bianchi fin dal 2004".

Nella canzone Garden Shed il cantante parla inoltre delle difficoltà nel nascondere degli aspetti della propria personalità che inizialmente considerava solo una "fase".