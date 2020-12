Jada Pinkett Smith star di Redd Zone, film Netflix ispirato a una storia vera

L'attrice Jada Pinkett Smith sarà la protagonista del film Redd Zone, un progetto prodotto per Netflix ispirato alla storia vera di Tia Magee.

L'attrice, attualmente, è impegnata nelle riprese di The Matrix 4 e sarà coinvolta nel nuovo lungometraggio anche in veste di produttrice esecutiva.

Al centro della trama di Redd Zone c'è la vita di Tia Magee, interpretata da Jada Pinkett Smith, una madre single che aiuta i suoi figli e i loro compagni di squadra nel team di football del liceo, "The Bros", a superare il trauma legato all'omicidio del loro miglior amico, Dominic Redd. Uno dopo l'altro, i ragazzi iniziano a trasferirsi nella casa della donna e ben presto 17 dei "fratelli" si ritrovano a convivere. Tutti riusciranno ad essere ammessi all'università e ben quattro verranno ingaggiati da squadre dell'NFL. Brandon Magee, il figlio di Tia, è stato uno dei giocatori dei Cleveland Browns e dei Tampa Bay Buccaneers, venendo poi scelto dai Boston Red Sox.

Il film Redd Zone sarà realizzato in ricordo di Dominic Redd.

Jada Pinkett Smith riprenderà prossimamente il ruolo di Niobe nel quarto capitolo della saga di Matrix, progetto che rivedrà coinvolti come star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.